بن ناصر بديلا في داربي الغضب بين ناديه آسي ميلان وانتر

يخوض الدولي الجزائر اسماعيل بن ناصر، اليوم الإثنين، رفقة ناديه آسي ميلان، مباراة الجولة الـ33 من الدوريالإيطالي، في مواجهة انتر ميلان.

وكشف ادارة آسي ميلان، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، تشكيلتها الأساسية والتي غاب عنها اسم بن ناصر.

وقرر مدرب آسي ميلان، الأبقاء على لابعه الدولي الجزائري، على كرسي البدلاء، مع امكانية الاعتماد عليه بديلا في الشوط الثاني.

ونعنبر هذه المواجهة جد مهمة بالنسبة لبن ناصر، وناديه آسي ميلان، من أجل تقليص الفارق عن غريمهم انتر ميلان، الذي يتصدر الدوري الإيطالي حاليا.