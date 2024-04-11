بن ناصر: “بعد الخبرة التي اكتسبتها يجب أن أقدم مساهمة أكبر للميلان”

أكد الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، جاهزيته وزملائه في نادي آسي ميلان، لمواجهة نادي روما، مؤكدا عزمه عزمه على تقديم مردود أكبر مستقبلا.

وصرح بن ناصر، في هذا الخصوص، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة نادي روما: “لقد حضرنا أنفسنا جيداً، ذهنياً وجسدياً”.

كما أضاف الدولي الجزائري: “وأؤكد لكم أن الجميع على استعداد للتضحية في الملعب من أجل بعضهم البعض”.

وتابع اسماعيل بن ناصر: “أنا هنا منذ ما يقارب خمس سنوات، لذا يجب أن أساهم بشيء أكثر للفريق الآن، بكل تلك الخبرة التي اكتسبتها”.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر، سيواجه رفقة ناديه آسي ميلان، اليوم الخميس، نادي روما، برسم ربع نهائي الدوري الأوروبي.