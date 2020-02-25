بن ناصر: “بلماضي مدرب كبير ويعرف كل كبيرة وصغيرة” !

أشاد “اسماعيل بن ناصر” نجم المنتخب الوطني بالمدرب “جمال بلماضي”، مؤكدا أن هذا الأخير هو مفتاح تألق الخضر في الفترة الأخيرة.

وقال بن ناصر في تصريحات لقناة “RMC” الفرنسية: “بلماضي منحني الثقة و يعرف جيدا عقليتنا، هو مدرب كبير”.

وأضاف: “يعلم خبايا المنتخبات التي نواجهها، وكل نقاط الضعف نكون على علم بها قبل المباراة”.

وتابع: “بلماضي قام بكل شيء بل منعنا حتى من إحضار عائلتنا للتربص في قطر كان يمكننا ذلك لكنه رفض واراد أن نكون معا طوال شهر ونصف”.

وختم كلامه: “في قطر، عائلة بلماضي تقطن على بعد 5 دقائق فقط من مكان التربص لكنه رفض الذهاب إليهم وبقي معنا، لأننا جميعا في قارب واحد”.