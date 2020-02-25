بن ناصر: “بلماضي مدرب كبير ويعرف كل كبيرة وصغيرة” !

الرياضة
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بن ناصر: “بلماضي مدرب كبير ويعرف كل كبيرة وصغيرة” !
بقلم أمير بهلول

أشاد “اسماعيل بن ناصر” نجم المنتخب الوطني بالمدرب “جمال بلماضي”، مؤكدا أن هذا الأخير هو مفتاح تألق الخضر في الفترة الأخيرة.

وقال بن ناصر في تصريحات لقناة “RMC” الفرنسية: “بلماضي منحني الثقة و يعرف جيدا عقليتنا، هو مدرب كبير”.

وأضاف: “يعلم خبايا المنتخبات التي نواجهها، وكل نقاط الضعف نكون على علم بها قبل المباراة”.

وتابع: “بلماضي قام بكل شيء بل منعنا حتى من إحضار عائلتنا للتربص في قطر كان يمكننا ذلك لكنه رفض واراد أن نكون معا طوال شهر ونصف”.

وختم كلامه: “في قطر، عائلة بلماضي تقطن على بعد 5 دقائق فقط من مكان التربص لكنه رفض الذهاب إليهم وبقي معنا، لأننا جميعا في قارب واحد”.


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