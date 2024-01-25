بن ناصر :”تأثرت كثيرا لكن سنعمل على النهوض مجددا بالمنتخب”

أبدى الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، أسفه الكبير للخروج المبكر من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا رفقة الخضر.

وقال اسماعيل بن ناصر في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على انستغرام “متأسف كثيرا، ليس لدي الكلمات الكثيرة للكشف ما يجول في خاطري، ولوصف خيبة الأمل بعد الخسارة والخروح من الكان”.

كما أضاف بن ناصر “قرأت عدد من الرسائل التي اثرت في نفسيتي كثيرا، بصراحة الرسائل جعلتني اندم على عدم تحقيق الطموحات”.

وقال دينامو نادي ميلان الإيطالي “أعلم جيدا أن حب كبير وثقة كبيرة تضعونها في نفسنا، لكننا في فشلنا في إرضائكم كما ينبغي الأمر”.

كما أردف متوسط ميدان الخضر “ارتداء قميص المنتخب أكثر بكثير من مجرد مسؤولية، إنه يحمل الحب والفخر الذي نشعر به اتجها الشعب، لسوء الحظ لم نكن على مستوى التوقعات”.

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