بن ناصر :”تجاوزت شبح الإصابة ونريد التأهل للمونديال”

عبّر الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، عن إرتياحه الشديد لعودته لصفوف النخبة الوطنية، بعد تخلصه من شبح الإصابات التي لاحقته لأشهر طويلة، وحرمته من التألق رفقة الخضر وناديه إسي ميلان.

وصرّح اليساري، خلال المنطقة المُختلطة التي نُظمت عشية اليوم بمركز التحضيرات بسيدي موسى :”لقد تجاوزت مشكل الإصابات، وأحمد الله على ذلك وسعيد بتواجدي رفقة زملائي، وعلي النظر للجانب الإيجابي فقط، ونحن مُطالبون الآن بدخول أجواء تصفيات المونديال بكل قوة”.

وأضاف :”المُشاركة في أقوى مُنافسة في العالم هدفنا، نريد التواجد في كأس العالم القادمة، وعلينا عدم إستصغار أي مُنافس مهما كان إسمه”.