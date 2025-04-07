بن ناصر: “تنتظرنا ستة نهائيات أخرى”

أبرز الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر، التحدي الكبير الذي ينتظر ناديه أولمبيك مارسيليا، فيما تبقى من الموسم الجاري لليغ1.

وعقب مشاركته في الفوز الذي حققه ناديه، أمس الأحد، على حساب تولوز، نشر بن ناصر، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، صور له من هذه المواجهة.

كما أرفق الدولي الجزائري، ومتوسط ميدان نادي “لوام”، هذه الصور بتعليق قال فيه: “تنتظرنا 6 نهائيات أخرى”، في اشارة منه لأهيمة المباريات المقبلة التي تفصلهم عن نهاية الموسم.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر ، وناديه أولمبيك مارسيليا، يتواجدون حاليا في المركز الثاني من ترتيب الليغ1، برصيد 52 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه نادي موناكو.