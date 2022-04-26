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الرياضة

بن ناصر ثاني أفضل مراوغ في الدوري الإيطالي

بقلم عبد النور حواز
بن ناصر ثاني أفضل مراوغ في الدوري الإيطالي
بن ناصر
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يبصم النجم الدولي الجزائري لفريق ميلان الايطالي، إسماعيل بن ناصر، على موسم في القمة على جميع المستويات.

والدليل على ذلك وجوده في قائمة أفضل المراوغين في السيريا هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني.

وتفوق فقط لاعب فريق بولونيا، جيردي شوتن، على “إسما” الذي بصم على 35 مراوغة ناجحة من أصل 40 محاولة.

كما بلغت نسبة المراوغات الناجحة بالنسبة لمتوسط ميدان الخضر 87.5 بالمائة.

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