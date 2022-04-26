بن ناصر ثاني أفضل مراوغ في الدوري الإيطالي
بقلم عبد النور حواز
يبصم النجم الدولي الجزائري لفريق ميلان الايطالي، إسماعيل بن ناصر، على موسم في القمة على جميع المستويات.
والدليل على ذلك وجوده في قائمة أفضل المراوغين في السيريا هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني.
وتفوق فقط لاعب فريق بولونيا، جيردي شوتن، على “إسما” الذي بصم على 35 مراوغة ناجحة من أصل 40 محاولة.
كما بلغت نسبة المراوغات الناجحة بالنسبة لمتوسط ميدان الخضر 87.5 بالمائة.
📊🇮🇹 Sur la saison 2021/2022, seul Schouten (Bologne) a un meilleur taux de dribbles réussis qu’Ismaël Bennacer en Serie A ! L’algérien a réussi 35 dribbles sur 40 tentés. #TeamDZ
Efficace. 📐 pic.twitter.com/FWJT5I1DPy
— DZfoot (@DZfoot) April 26, 2022
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