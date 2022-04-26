بن ناصر ثاني أفضل مراوغ في الدوري الإيطالي

يبصم النجم الدولي الجزائري لفريق ميلان الايطالي، إسماعيل بن ناصر، على موسم في القمة على جميع المستويات.

والدليل على ذلك وجوده في قائمة أفضل المراوغين في السيريا هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني.

وتفوق فقط لاعب فريق بولونيا، جيردي شوتن، على “إسما” الذي بصم على 35 مراوغة ناجحة من أصل 40 محاولة.

كما بلغت نسبة المراوغات الناجحة بالنسبة لمتوسط ميدان الخضر 87.5 بالمائة.