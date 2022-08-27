بن ناصر :” ثلاث نقاط .. ميلان فريق فريد من نوعه “

ابدى الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر سعادته بعد الفوز رفقة فريقه ميلان بثلاث نقاط جديدة خلال مواجهة بولونيا. في منافسة “الكالتشيو”.

وقال بن ناصر في تغريدة له، اليوم الأحد، عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك :” ثلاث نقاط جديدة.. ميلان فريق فريد من نوعه “.

وشارك بن ناصر أساسيا في المباراة قبل أن يترك مكانه في الدقيقة 60، كما نال 7.5 من 10 حسب موقع “سوفاسكور”.

فيما شارك ياسين عدلي بديلا في الشوط الثاني مكان بن ناصر.

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