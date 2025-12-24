بن ناصر: “جاهزون للقتال”

أعرب متوسط ميدان المنتخب الوطني، ونجم نادي دينامو زغرب الكرواتي، اسماعيل بن ناصر، عن جاهزيته للمشاركة في مواجهة اليوم الأربعاء، أمام السودان.

ويلتقي “المحاربون” بنظرائهم من “صقور الجديان” مساءَ اليوم، على ملعب “مولاي الحسن” بالرباط. بداية من الساعة 16:00. برسم الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لـ “كان 2025”.

ونشر بن ناصر، عبر حسابه على منصة “إكس” صورة له مركبة مع توقيت المباراة. وأرفقها بتعليق قال فيه: “إلى ساحة المعركة”.

ويأمل أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تُوج “الخضر” بلقبها، في المشاركة أساسيا. اليوم أمام السودان. وقيادة المنتخب لتحقيق انتصار يدخله مبكرا في أجواء المنافسة القارية، في طريق محو خيبة آخر نسختين، حينما غادر “الخضر” من الدور الأول.