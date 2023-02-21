بن ناصر جاهز لمواجهة أتلانتا

رشحت تقارير صحفية إيطالية صادرة اليوم الثلاثاء، الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، للعودة إلى أجواء المنافسة، رفقة ناديه ميلان، بمناسبة لقاء الجولة الـ 24 من “السيري” أ، المرتقب الأحد المقبل أمام الضيف أتلانتا.

وغاب بن ناصر، عن آخر 4 لقاءات للنادي اللومباردي، بسبب معاناته من إصابة عضلية تعرض لها في التدريبات، ويعود آخر ظهور له إلى يوم 24 جانفي الماضي في مواجهة ساسولو، ضمن الجولة الـ 20.

وكشف موقع “ميلان لايف” المهتم بأخبار “الروسونيري” بأن بن ناصر، تعافى نهائيا من الإصابة، وسيعود للمشاركة يوم الأحد المقبل، رفقة زميله أليساندرو فلورينزي، الذي عانى هو الآخر من مشاكل صحية.