بن ناصر جاهز لمواجهة “اليوفي” في كأس السوبر

خاض متوسط الميدان الجزائري، إسماعيل بن ناصر، أمسية اليوم الخميس، حصة تدريبية رفقة فريقه ميلان، تحسبا لمواجهة يوفنتوس.

وينتظر أن يواجه فريق الروسونيري نظيره يوفنتوس، السبت المقبل، لحساب نصف نهائي كأس السوبر الإيطالية التي ستقام بالأراضي السعودية.

وشارك لاعب الخضر بصفة عادية في التدريبات الجماعية لفريقه، وبات جاهزاً لهذه المواجهة، بعدما عاد الجمعة الماضي إلى المنافسات الرسمية. بمشاركته في الشوط الثاني من مواجهة روما التي انتهت بالتعادل الإيجابي، هدف لمثله.