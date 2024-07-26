بن ناصر: “جميعنا معكم رياضيينا الجزائريين”.

أكد الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر مساندته الكبيرة للرياضيين الجزائريين المشاركين في الألعاب الأولمبية التي افتتحت بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكتب بن ناصر في منشور له على منصة “إكس”، اليوم الجمعة، بعد دقائق فقط من افتتاح العرس الأولمبي ” جميعنا معكم رياضيينا الجزائريين”، ” الألعاب الأولمبية”.

كما نشر متوسط ميدان ميلان الإيطالي، صورة للرياضيين الجزائريين الذين حضروا الافتتاح الذي جرى بنهر “سين” باريس الفرنسي.

ويبدو أن “الجوهرة” قد أبدى فخره الكبير مجددا بالتراث الجزائري والتقاليد الجزائرية التي ظهرت عبر القنوات العالمية.