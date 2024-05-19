بن ناصر :”حجزنا المرتبة الثانية في الكالتشيو لكن نسعى لحصد المزيد”

أبدى الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر تأثره للخسارة القاسية التي منها بها رفقة فريقه ميلان أمام المستضيف تورينو في الكالتشيو.

وقال بن ناصر في تصريح له الذي نقله موقع “سامبري ميلان”، اليوم الأحد “لا أعتقد أن الهزيمة أمام تورينو، كانت مسألة إرادة، نحن نعلم أيضا بأننا حجزنا المركز الثاني و لكن مازلنا نريد أن نفعل كل ما في وسعنا”.

كما أضاف بن ناصر “في المباراة لم نستقبل الكثير لقدوا سجلوا هدفين من عرضيتين فقط، حينما لم نكن حذرين علينا أن نعمل على ذلك، فرديا و جماعيا حتى لا نخطئ في مثل هذه الأمور”.

وكان بن ناصر قد شارك أساسيا في المباراة وقائدا لفريق ميلان، كما سجل هدفا شخصيا عن طريق ضربة جزاء.