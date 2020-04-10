بن ناصر: “حمل قميص الميلان شعور لا يوصف”

عبر الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، عن فخره الكبير بحمل قميص ناديه آسي ميلان، معتبرا إياه شعورا لا يوصف.

ونقل نادي ميلان، عبر الحساب الرسمي للنادي على “تويتر” تصريحات بن ناصر، أين قال: “حمل قميص ميلان آسي، بالنسبة لي هو شعور خارق للعادة”.

وأضاف الدولي الجزائري: “شيء كبير، رؤية كل هذه الألقاب من رابطة الأبطال، على قميص الفريق، ولا أطيق الإنتظار للتسجيل في ملعب “سان سيرو”، والإحتفال رفقة “الكورفا سود””.

يذكر أن إسماعيل بن ناصر، يبصم على مستوى كبير، في أول موسم له بقميص ناديه آسي ميلان الإيطالي.