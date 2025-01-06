بن ناصر خارج التشكيلة الأساسية لميلان في مواجهة الإنتر

يخوض الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، مساء اليوم الاثنين، رفقة ناديه ميلان، نهائي السوبر الإيطالي، في مواجهة الغريم إنتر ميلان.

وكشفت إدارة نادي ميلان، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، التشكيلة الأساسية التي عرفت غياب بن ناصر.

وقرر مدرب الروسونيري إبقاء نجمه الجزائري على ىدكة البدلاء، مع إمكانية الاعتماد عليه في الشوط الثاني من هذا النهائي.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر عاد مؤخرا من إصابة خطرة، أبعدته فترة طويلة عن المنافسة، واستأنف مؤخرا المباريات الرسمية مع نادي ميلان.