بن ناصر خارج التشكيلة الاساسية المعنية بمواجهة اليوفي

إستبعد المدرب الإيطالي لفريق ميلان ستيفانو بيولي اللاعب الدولي الجزالئري إسماعيل بن ناصر عن المواجهة المثيرة التي ستجمع فريقه بعد لحظات بنادي جوفنتوس في إطار الجولة الـ4 من الكالتشو.

التشكيلة الاساسية:

مايك مينان

ثيو هيرنانديز – سيمون كايير – أليسيو رومانيولي – فاكايو توموري

فرانك كيسي – ساندرو تونالي

أليكسيس ساليمايكيرس – ساندرو تونالي – رفائيل لياو

أنتي ريبيتش

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