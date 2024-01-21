بن ناصر خارج الحسابات أمام موريتانيا

سيكون الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، خارج حسابات الناخب الوطني جمال بلماضي، في المباراة المقبلة للخضر، أمام موريتانيا، ضمن “كان” كوت ديفوار.

وكشفت التلفزيون العمومي الجزائري، اليوم الأحد، بأن بن ناصر، سيغيب عن المباراة الثالثة للخضر، في “كان” كوت ديفوار، والتي ستجمعهم بمنتخب موريتانيا.

وستكون هذه ثاني مباراة يغيب فيها بن ناصر عن تشكيلة الخضر، بعد تضييعه مواجهة بوركينا فاسو، بداعي الإصابة.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر، تعرض لاصابة، خلال مشاركته في المباراة الأولى للمنتخب الوطني، ضمن “كان” كوت ديفوار، والتي جمعتهم بمنتخب أنغولا.