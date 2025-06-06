بن ناصر خارج حسابات أليغري… ومستقبله بعيد عن ميلانيلو

أكد موقع MilanNews.it الإيطالي أن مستقبل الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، لم يعد مرتبطًا بنادي ميلان.

إذ لا يدخل اللاعب ضمن خطط المدرب العائد ماسيميليانو أليغري للموسم المقبل.

ووفقًا للمصدر ذاته، فإن أليغري الذي عاد مؤخرًا لتدريب “الروسونيري”، يعتزم إحداث ثورة داخل التشكيلة. من خلال التخلص من بعض الأسماء التي لم تعد تقدم الإضافة المطلوبة. وبن ناصر من بين أبرز المرشحين للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يذكر أن بن ناصر كان قد انتقل على سبيل الإعارة إلى أولمبيك مارسيليا. غير أن النادي الفرنسي لا يبدو مهتمًا بتفعيل بند الشراء بسبب الراتب المرتفع للاعب الذي يقدر بـ4.2 مليون يورو سنويًا.

وفي ظل هذا الوضع، يبدو أن مستقبل متوسط ميدان الخضر سيتحدد بعيدًا عن ميلانيلو. ومن المنتظر أن تبحث إدارة النادي عن عروض مناسبة للتخلي عنه بشكل نهائي هذا الصيف.