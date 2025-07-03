بن ناصر خارج مخططات ميلان؟ خطوة مفاجئة تشعل الجدل في إيطاليا

في تطور أثار التساؤلات في الأوساط الكروية الإيطالية، كشف الصحفي الإيطالي الشهير لوكا بيانشين من موقع لاغازيتا ديللو سبورت، أن إدارة نادي ميلان قررت استبعاد النجم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، من حسابات التربص التحضيري للموسم الجديد 2025-2026.

القرار شكّل صدمة لمحبي “الروسونيري” ولعشاق اللاعب الجزائري، خاصة وأنه كان يعَدُّ في وقت قريب أحد ركائز وسط الميدان في الفريق.

رقم القميص يسقط ورقة الثقة؟

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ منحت إدارة ميلان القميص رقم 4، الذي كان يحمله بن ناصر، إلى الوافد الجديد صامويل ريتشي، في خطوة رمزية قد تعني الكثير حول مستقبل لاعب “الخُضر” في “سان سيرو”.

هل اقتربت نهاية المشوار؟

هذا الإقصاء من المعسكر التحضيري، إلى جانب سحب الرقم، يفتح الباب واسعًا أمام إمكانية رحيل بن ناصر عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. خاصة مع اهتمام عدة أندية أوروبية بخدماته، أبرزها من فيورنتينا.

أسباب القرار لا تزال غامضة

ولم توضح إدارة ميلان رسميًا خلفيات هذا القرار، سواء كانت رياضية، طبية، أم مرتبطة بخيارات فنية للمدرب الجديد. ما يجعل الأنظار تتجه خلال الأيام المقبلة إلى موقف اللاعب ورد فعله، خصوصًا مع ما يتم تداوله عن رغبته في خوض تحدٍّ جديد.