بن ناصر: “خطوة جديدة نحو الهدف”

أبدى الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، سعادته بالفوز الجديد الذي أحرزه أمس السبت، رفقة آسي ميلان، في مواجهة نادي مونزا.

ونشر بن ناصر، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تيوتر”، عقب هذا الفوز، علق من خلالها عن سعادته باحراز فريقه لثلاثة نقاط جديدة.

كما كتب الدولي الجزائري في تغريدته، تعليقا على فوزهم المستحق: “ثلاثة نقاط جديدة، وخطوى أخرى نحو هدفنا”.

وأرفق اسناعيل بن ناصر، هذه التغريدة، بصورة له خلال احتفاله رفقة زملائه في الفريق بهذا الفوز الذي وضعهم في صدارة ترتيب السيري “أ” مؤقتا.