بن ناصر :” دائما أفتخر باستدعاء المنتخب الوطني لتمثيل بلدي”

أبدى الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر سعادته الكبيرة بالتواجد في قائمة المنتخب الوطني المعنية بتربص جوان.

والتي عرفت تواجد بن ناصر في القائمة قبل انطلاق التربص القادم، و قال بن ناصر في تغريدة له عبر الصفحة الرسمية له على موقع “إكس” بعد ساعات فقط من الندوة الصحفية التي عقدها فلاديمير بيتكوفيتش “دائما أفتخر باستدعاء المنتخب الوطني لتمثيل بلدي”.

كما أعاد متوسط ميدان ميلان الإيطالي نشر قائمة التقني بيتكوفيتش المعنية بتربص جوان التي ستنطلق الأسبوع القادم.