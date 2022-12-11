بن ناصر :”دائما من دواعي سروري أن ألتقي بالأولاد”

أبدى الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر سعادته بالعودة إلى تدريبات فريقه ميلان بعد فترة الراحة، التي منحت له. بسبب انشغال المنتخبات بالمونديال

وقال بن ناصر عبر منشور له في صفحته الرسمية بـ “الفايسبوك”، اليوم الأحد :”دائما من دواعي سروري أن ألتقي بالأولاد”.

ويتواجد بن ناصر رفقة زملائه في ميلان في تربص دبي الإماراتية استعدادا لباقي المباراة من منافسة “الكالتشيو” التي ستعود بعد نهاية العرس الكروي العالمي.

وحسبما نشرته إدارة “ميلان” عبر الصفحة الرسمية للنادي على “الفايسبوك”،اليوم الأحد، فإن الفرانكو جزائري ياسين عدلي يتواجد برفقة زملائه كذلك.

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