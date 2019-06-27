بن ناصر رجل المباراة للمرة الثانية على التوالي

نال متوسط ميدان المنتخب الوطني إسماعيل بن ناصر لقب رجل اللقاء، خلال المباراة التي جمعت الخضر أمام منتخب السنغال في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسة كاس امم إفريقيا 2019.

وتم إختيار بن ناصر كرجل اللقاء خلال المباراة الأولى امام منتخب كينيا، ليواصل لاعب إيمبولي الإيطالي على نفس الآداء خلال مباراة اليوم أمام منتخب السنغال ليتوج بجائز أفضل لاعب في المباراة.

وتمكن بلايلي من تسجيل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ49، بعد تمريرة رائعة من زميله بغداد بونجاح، ليتمكن بلايلي من تحويلها إلى أول أهداف المباراة بتسديدة صاروخية.