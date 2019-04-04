بن ناصر رجل مباراة إمبولي أمام نابولي 

أختير الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، كرجل المباراة التي جمعت أمس الأربعاء، فريقه إمبولي، بنادي نابولي ضمن الدوري الإيطالي.

وحسب موقع “هوسكورد” العالمي، نال بن ناصر، أفضل تنقيط من لاعبي الفريقين، بحصوله على علامة 8.1، في هذه المباراة.

ونال لاعب الخضر، هذه العلامة بالنظر للآداء الكبير الذي بصم عليه، ومساهمته في إطاحة فريقه بالعملاق نابولي بنتيجة 2-1.

وفي المقابل نال، آدم أوناس، أسوأ علامة (6)، في هذه المباراة التي شارك في 57دقيقة منها، قبل أن يتم استبداله.

يذكر أن إسماعيل بن ناصر، ساهم في الفوز الذي حققه ناديه إمبولي، من خلال منحه تمريرتين حاسمتين في المباراة.