بن ناصر رفقة مبابي في قائمة أفضل لاعبي الوسط في العالم !

صنف موقع هوسكورد المتخصص في تقييم اللاعبين الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين ينشطون في وسط الميدان لسن لا يفوق 21 سنة.

وإحتل اللاعب الفرنسي كيليان مبابي المرتبة الأولى برصيد 7.80 نقطة، يليه اللاعب البلجيكي يوري تيليمانس في المرتبة الثانية برصيد 7.43 نقطة، والجامايكي ليون بايلي الذي ينشط في فريق بايرن ليفركوزن في المرتبة الثالثة برصيد 7.39 نقطة.

وجاء الإنجليزي ألكساندر أرنولد في المرتبة الرابعة برصيد 7.39 نقطة، والإنجليزي وان بيساكا في المركز الخامس برصيد 7.37 فيما جاء الجزائري إسماعيل بن ناصر في المرتبة السادسة برصيد 7.35 نقطة.