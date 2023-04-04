بن ناصر رفقة نجم ميلان :”إفطار مع العائلة “

نشر الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر صورة له مع نجم ميلان رافاييل لياو اليوم الثلاثاء أثناء الإفطار.

وقال إسماعيل بن ناصر في منشور له على صفحته الرسمية على “الفايسبوك” “إفطار مع العائلة .. صح فطوركم”.

يذكر، أن بن ناصر يتواجد في فترة ومعنويات مرتفعة جدا بعد تألقه الملفت للانتباه رفقة صديقه المقرب لياو أمام نابولي. بعد الفوز برباعية في الكالتشيو.

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