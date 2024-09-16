بن ناصر: “سأقدم كل شيء للعودة أكثر قوة”

أكد لاعب الخضر، اسماعيل بن ناصر، عزمه على تقديم كل شيء، والعمل بجدية، من أجل العودة أكثر قوة، بعد إصابته الأخيرة التي تعرض لها في تربص سبتمبر الجاري.

وفي أول تصريح لنجم ميلان الايطالي، بعد اجرائه صبيحة اليوم الاثنين، عملية جراحية في فنلندا، قال: “أحييكم جميعا.. العملية الجراحية التي أجريتها على “ربلة الساق”، صبيحة اليوم، مرت بطريقة جيدة”.

ليضيف بن ناصر، في تغريدة أطلقها عبر حسابه الشخصي، على منصة “إكس” من المستشفى: “شكراَ للجميع على رسائلكم، وعلى دعكم، الذي يحفزني على العودة سريعا”.

وختم الدولي الجزائري: “سأقدّم كل شيء، من أجل العودة أكثر قوّة.. أراكم لاحقا على أرضية الميدان”.