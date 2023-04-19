بن ناصر سادس جزائري يبلغ نصف نهائي رابطة الأبطال في التاريخ

حقق الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، أمس الثلاثاء، تأهلا تاريخيا رفقة فريقه الميلان لنصف نهائي رابطة أبطال أوروبا، بعد الفوز ضد نابولي في ربع نهائي المنافسة بمجموع المبارتين 2.1.

وبعد أن قاد فريقه الميلان للفوز بعد تسجيله هدف اللقاء الوحيد، ذهابا الأربعاء الماضي، بلغ الميلان المربع الذهبي لأول مرة منذ 16 سنة.

كما دخل بن ناصر تاريخ منافسة “التشمبينزليغ” من أوسع الأبواب، ونصب نفسه سادس لاعب جزائري يبلغ المربع الذهبي للمنافسة.

بعد كل من رابح ماجر موسم 1986.1987، علي بن عربية موسم 1997.1998، حسام عوار موسم 2019.2020، رياض محرز موسمي 2020.2021 و2021.2022، عيسى ماندي موسم 2021.2022.