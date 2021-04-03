بن ناصر سعيد بالعودة لسان سيرو ويتأسف لتعثرهم أمام سامبدوريا

عبّر إسماعيل بن ناصر عن سعادته بالعودة لتشكيلة ناديه آسي ميلان، مبديا في ذات الوقت أسفه للتعثرهم أمام سامبدوريا.

وكتب بن ناصر، على حسابه الرسمي: “سعيد بالتواجد على أرضية “سان سيرو” من جديد، نبقي رؤسنا مرفوعة رغم النتيجة المخيبة للآمال”.

وشارك بن ناصر أساسيا في هذه المباراة، أين قدم مردود في المستوى، قبل يغادر الملعب في الدقيقة الـ59، تركا فريقه متأخرا في النتيجة بـ1-0.

وتمكن رفقاء اسماعيل بن ناصر، من تعديل النتيجة في الدقيقة الـ87، لتنتهي هذه المواجهة بالتعادل الإيجابي 1-1.