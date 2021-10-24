بن ناصر: سعيد بالفوز.. والتركيز مفتاح تسجيل هدفي الجميل

أبدى اسماعيل بن ناصر متوسط ميدان الخضر سعادتة. إثر قيادة ميلان لتحقيق الفوز أمام المستضيف بولونيا برباعية مقابل إثنين في الدوري الإيطالي. بعدما سجل الهدف الثالث بطريقة جميلة جدا.

وقال بن ناصر في حديثه لقناة “dzn sport” عن إمكانية تكرار الهدف العالمي: “سعيد بالفوز، ولو أعيد الكرة مجددا. يمكن تسجيل 10 أهداف، ويمكن كذلك أن لا أسجل أي هدف. لأن التعامل مع الكرة في الهواء يحتاج لتركيز كبير، هو مفتاح تسجيل هدفي الجميل، ببساطة لقد حققت ذلك وهو أمر جيد، عندما تكون الكرة في السماء يجب التوازن جيدا على الأرضية لتسديد الكرة بشكل جيد”.

وأضاف “بن ناصر: “بولونيا خلقت لنا مشاكل كبيرة والدليل انه كان متقدما أمامنا، لكن من حسن حظنا تم طرد لاعبهم وإتمام المباراة بتسع لاعبين. وهو الذي حقق لنا أفضلية مطلقة”. وأردف يقول: “كان يمكن تجنب الهدفين. لذا أستطيع القول أنه يجب علينا عدم تكرار الأخطاء في المواجهات المقبلة”.

وكشف بن ناصر عن الأهداف المستقبلية لـ “الروسونيري” في “الكالتشيو” حيث قال “نحن نعمل معا و لا نريد أن نخسر أو حتى تحقيق التعادل، نسعى دائما للفوز وتكرار ذلك فوق الميدان”.

طالع أيضا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp