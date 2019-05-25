بن ناصر: “سعيد باهتمام كبار أوروبا بخدماتي لكن..”

أبدى الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، سعادته لإهتمام عدة أندية بخدماته، مؤكدا في ذات الوقت، أن مستقبله ليس بيده.

وصرح بن ناصر، للصحافة الإيطالية، بخصوص مستقبله: “الآن أفكر فقط في ضمان البقائ رفقة فريقي، الأمر سيكون صعبا أمام انتر ميلان”.

وأضاف نجم نادي إمبولي الإيطالي: “مستقبلي؟ لازلت مرتبطا بعقد لمدة موسمين مع إكبولي، لكني سعيد لتلقي وكيل أعمالي اتصالات من أندية مهمة، مهتمة بخدماتي”.

يذكر أن إسماعيل بن ناصر (21 عاما)، يتواجد محل أطماع عديد الأندية الأوروبية، بالنظر لتألقه في أول موسم له في السيري “أ” الإيطالية، رفقة ناديه إمبولي.