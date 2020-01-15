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بن ناصر سعيد بتأهل ميلان في كأس إيطاليا

الرياضة
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بن ناصر سعيد بتأهل ميلان في كأس إيطاليا صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

ثمن النجم الدولي الجزائري “إسماعيل بن ناصر” التأهل المحقق من قبل فريقه ميلان ضد سبال في منافسة كأس إيطاليا أمسية اليوم الأربعاء.

متوسط ميدان الخضر نشر سهرة اليوم صورة له من المواجهة التي جرت بملعب “سانسيرو” على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

بن ناصر الذي بصم على تمريرة حاسمة خلال المواجهة أرفق الصورة بعبارة:”فوز وتأهل.. موعدنا يتجدد في الدور المقبل.. فورزا ميلان”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=757110

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