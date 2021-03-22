بن ناصر: “سعيد بقدرتي على مساعدة الميلان من جديد”

أبدى الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر سعادته بمشاركته في فوز فريقه آسي ميلان، أمس الأحد، بنتيجة 2-1، على نادي فيورنتينا.

وصرح بن ناصر، عقب مواجهة فيورنتينا: “سعيد جدا بقدرتي على مساعدة فريقي من جديد، لأنني لم أكن بخير لمدة ثلاثة أشهر”.

وأضاف الدولي الجزائري: “حتى الآن لست في كامل جاهزيتي، لازلت أفتقر لبعض الإيقاع في اللعب، وكنا بحاجة لمثل هذا الفوز”.

وتابع بن ناصر: “لازالت تنتظرنا عشر مباريات، وعشرة معارك، وعشرة نهائيات، لكن الآن أفكر في المنتخب الوطني، وبعدها سنعود في كامل جاهزيتنا”.