بن ناصر: “سعيد بقدرتي على مساعدة الميلان من جديد”

الرياضة
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بن ناصر: “سعيد بقدرتي على مساعدة الميلان من جديد”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر سعادته بمشاركته في فوز فريقه آسي ميلان، أمس الأحد، بنتيجة 2-1، على نادي فيورنتينا.

وصرح بن ناصر، عقب مواجهة فيورنتينا: “سعيد جدا بقدرتي على مساعدة فريقي من جديد، لأنني لم أكن بخير لمدة ثلاثة أشهر”.

وأضاف الدولي الجزائري: “حتى الآن لست في كامل جاهزيتي، لازلت أفتقر لبعض الإيقاع في اللعب، وكنا بحاجة لمثل هذا الفوز”.

وتابع بن ناصر: “لازالت تنتظرنا عشر مباريات، وعشرة معارك، وعشرة نهائيات، لكن الآن أفكر في المنتخب الوطني، وبعدها سنعود في كامل جاهزيتنا”.


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