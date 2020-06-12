بن ناصر سعيد لاستئناف المنافسة ومتحمس لمواجهة اليوفي

أبدى الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر، اليوم الجمعة، تحمسه وسعادته لاستئناف المنافسة، رفقة ناديه آسي ميلان الإيطالي.

ونشر إسماعيل بن ناصر، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، بخصوص استئناف المنافسة، أين قال “كرة القدم تعود”.

وأرفق الدولي الجزائري، هذه التغريدة، بمقطع فيديو صغير، يشير من خلاله لمواجهة القمة، التي ستجمعهم أمسية اليوم الجمعة، بنادي جوفنتوس.

يذكر أن إسماعيل بن ناصر، سيواجه رفقة ناديه، آسي ميلان، سهرة اليوم الجمعة، نادي جوفنتوس، لحساب نصف نهائي كأس إيطاليا.