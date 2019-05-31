بن ناصر: “سنفعل كل شيء لتشريف الألوان الوطنية”

الرياضة
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بن ناصر: “سنفعل كل شيء لتشريف الألوان الوطنية”
بقلم أمير بهلول

أبدى “اسماعيل بن ناصر” نجم “إمبولي” عن سعادته الكبيرة بعد أن تم إستدعائه للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا 2019.

وقد علق “بن ناصر” على هذا الاستدعاء عبر حسابه الرسمي في التويتر: “أنا سعيد جدا بالمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا 2019، سنفعل كل شيء لتشريف الألوان الوطنية”.

هذا ويريد نجم “امبولي” أن يقدم “كأس إفريقيا” في المستوى خاصة وأن لديه فرصة كبيرة للظهور كأساسي في “كان 2019”.


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