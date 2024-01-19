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الرياضة

بن ناصر: “سنقدم كل شيء للفوز على بوركينافاسو”

بقلم محمد لمين صحراوي
بن ناصر: “سنقدم كل شيء للفوز على بوركينافاسو”
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أكد متوسط ميدان الخضر، إسماعيل بن ناصر، بأن الجميع مجند من أجل تحقيق الفوز في مباراة يوم غد السبت أمام بوركينافاسو.

وقال بن ناصر، في الندوة الصحفية التي نشطها اليوم الجمعة. تحسبا لمباراة الغد: “كمجموعة نحن مركزين، ونعلم أننا خيبنا الآمال بنتيجة المباراة الأولى”.

وأضاف لاعب ميلان الإيطالي: “نحن نعمل بكل جدية، ونركز على اللقاء القادم، الذي سيكون مهما.. سنقدم أفضل الأشياء وكل ما لدينا من أجل الفوز”.

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