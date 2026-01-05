بن ناصر: “سنواجه منتخبا قويا وعلينا إظهار ما نحن قادرون عليه”

اعترف متوسط ميدان “الخضر” اسماعيل بن ناصر، بصعوبة المهمة التي تنتظر العناصر الوطنية، غدا الثلاثاء، أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، في ثمن نهائي “كان 2025”.

وقال بن ناصر، عن مواجهة الكونغو الديمقراطية: “ستكون مباراة مهمة وهي اقصائية أمام منتخب كونغولي قوي”.

وواصل الدولي الجزائري، في الندوة الصحفية التي نشطها اليوم الاثنين. رفقة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش: “بالنسبة لنا من المهم أن نظهر ما نحن قادرون عليه ونستمر في أدائنا وتكون الروح المعنوية المناسبة على أرضية الميدان”.

وختم نجم أسي ميلان الايطالي السابق: “علينا أن نظهر ما نحن قادرون عليه.. نتطلع لمباراة الغد. ولدينا ديناميكية جيدة من أجل أن نستمر ونحاول أن نعطي كل ما لدينا على أرضية الملعب”.