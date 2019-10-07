بن ناصر :”سنُقدم كل شيء لتشريف بلادنا أمام كولومبيا”

أكد الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر عن تحمسه للمواجهة المُرتقبة أمام كولومبيا وقبلها أمام الكونغو الديمقراطية، عند وصوله لمطار هواري بومدين.

وقال في تصريحات لـ”النهار” :”سنقدم كل شيء من أجل تشريف بلادنا أمام كولومبيا، والذي سيكون مُنافسا قويا بالنسبة لنا”.

وأضاف :”غياب رودريغيز وفالكاو لن يؤثر على نوعية اللقاء، وسنعمل على تقديم أفضل مُستوى ممكن والإلتزام بتعليمات المدرب جمال بلماضي”.

وواصل :”كلا المُنافسين يمتلكان مُستوى كبيرا، والموعدان أمام الكونغو وكولومبيا سيُفيداننا لا محالة، أمام منتخبين كبيرين”.

وختم :”من جهتنا نريد أن نقدم أفضل آداء ممكن، خاصة وأننا مُنتخب جيد أيضا”.