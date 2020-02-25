بن ناصر: ” سيلفينيو وجونينيو منعاني من الإنتقال إلى ليون”

كشف اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر عن حقيقة العرض الذي وصله من نادي ليون الفرنسي خلال فترة التحويلات الصيفية الماضية.

وتحدث بن ناصر عن إنتقاله إلى نادي ميلان الإيطالي في حوار مع قناة RMC الفرنسية قائلا:

“كانت هناك إتصالات من نادي ليون، لكنها كانت مجرد مشروع فقط، لأنه لم يكن هناك مدرب في تلك الفترة. إلتقيت المكلف بالإستقدامات في نادي ليون فلوريان موريس وقال لي آنذاك : “نحن نريدك لديك مواصفات نادي ليون، وأظن أنه أي مدرب يريدك في ليون”.

وأضاف: ” سيلفينيو وجونينيو وصلا للفريق ولم أتلق أي إتصال بعدها”.