بن ناصر: “شعار الميلان وبطولاته يدفعاني لتقديم الأفضل دائما”

أبدى الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، ارتياحه ضمن صفوف ناديه أسي ميلان الإيطالي، مؤكدا في ذات الوقت ضرورة مواصلته العمل لتقديم الأفضل دائما.

وقال بن ناصر، في تصريح للقناة الرسمية لناديه: “عندما ترى شعار ميلان، والبطولات السبع على كتفك، سيكون من الضروري عليك القيام بعمل جيد”.

وأضاف أفضل لاعب كأس أمم إفريقيا 2019: “أنا سعيد جدا بتواجدي هنا، وأعلم أنه ستوجب علي تقديم الأفضل دائما”.

يذك أن إسماعيل بن ناصر، تمكن من افتكاك مكانة أساسية، في أول موسم له ضمن صفوف العملاق الإيطالي آسي ميلان.