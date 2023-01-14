بن ناصر ضمن التشكيلة الأساسية للميلان في مواجهة ليتشي

يخوض الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، اليوم السبت، رفقة آسي ميلان، مباراة الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي في مواجهة ليتشي.

وكشفت إدارة الميلان، عبر الحسبا الرسمي لفريق على “تويتر”، تشكيلتها الأساسية التي ستبدأ هذه المواجهة، والتي ضمت اسم بن ناصر.

كما يعود مدرب الروسونيري، على الفورمة العالية لنجمه الجزائري، في سعيه للإطاحة بليتشي، وحصد ثلاثة نقاط جديدة.