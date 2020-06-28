بن ناصر ضمن التشكيلة الأساسية لميلان في مواجهة روما

تواجد الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، ضمن التشكيلة الأساسية لناديه أسي ميلان، التي ستواجه نادي روما، ضمن الدوري الإيطالي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي ميلان، عن التشكيلة التي سيبدأ بها المدرب ستيفاني بيولي، هذه الواجهة، والتي ضمت اسم بن ناصر.

ويطمح الدولي الجزائري، رفقة ناديه الإيطالي، للفوز بهذه المباراة، لتعزيز رصيدهم من النقاط، لتحسين مركزهم في ترتيب الكالتشيو.

يذكر أن إسناعيل بن ناصر، يحتل رفقة ناديه آسي ميلان المركز الـثامن في ترتيب البطولة، برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد نادي روما في المركز الـخامس برصيد 48 نقطة.