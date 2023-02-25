بن ناصر ضمن “التوب30” لأفضل متوسط ميدان في العالم

اختير الدولي الجزائري، ونجم نادي أسي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، ضمن قائمة أفضل 30 لاعب وسط ميدان، ينشطون في أقوى البطولات الأوروبية. حسب تصنيف نشره موقع “90 دقيقة” في نسخته الفرنسية.

واحتل لاعب الخضر، حسب ذات المصدر. المركز الـ 28 في تصنيف تصدره قائد مانشستر سيتي الانجليزي والمنتخب البلجيكي كيفن دي بروين.

وأشاد موقع “90 دقيقة” بما يقدمه بن ناصر، في الموسم الحالي من الكالتشيو الإيطالي، واصفا إياه بأحد مهندسي عودة ميلان الكبير.

مبرزا بأن اللاعب السابق لإمبولي الإيطالي، أصبح مرجعا في خط الوسط. من حيث التعافي العالي والانتقال السريع، كما نوه بقوة رجله اليسرى. موضحا بأن بن ناصر يمكنه أيضا التسديد من بعيد.