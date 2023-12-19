بن ناصر ضمن القائمة الموسعة المعنية بـ “الكان”

تواجد الدولي الجزائري، ونجم نادي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، في القائمة الموسعة للخضر، المعنية بالمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

وحسبما أكده موقع “ميلان نيوز” نقلا عن مصادره الخاصة. فإن بن ناصر، تواجد ضمن قائمة الـ 55 لاعبا، التي أعدها بلماضي، منذ أسبوعين تحسبا للـ”كان”.

كما أبرز المصدر ذاته، بأن القائمة النهائية المكونة من 27 لاعبا. سيتم الكشف عنها يوم الـ 31 من شهر ديسمبر الجاري.

مشيرا إلى أن الأصداء القادمة من الجزائر، تؤكد أنه حتى في حال عدم جاهزية بن ناصر الكاملة، فإن الأخير سيكون متواجدا في القائمة النهائية لـ”الكان”.