بن ناصر ضمن القائمة الموسعة المعنية بـ “الكان”
تواجد الدولي الجزائري، ونجم نادي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، في القائمة الموسعة للخضر، المعنية بالمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.
وحسبما أكده موقع “ميلان نيوز” نقلا عن مصادره الخاصة. فإن بن ناصر، تواجد ضمن قائمة الـ 55 لاعبا، التي أعدها بلماضي، منذ أسبوعين تحسبا للـ”كان”.
كما أبرز المصدر ذاته، بأن القائمة النهائية المكونة من 27 لاعبا. سيتم الكشف عنها يوم الـ 31 من شهر ديسمبر الجاري.
مشيرا إلى أن الأصداء القادمة من الجزائر، تؤكد أنه حتى في حال عدم جاهزية بن ناصر الكاملة، فإن الأخير سيكون متواجدا في القائمة النهائية لـ”الكان”.
𝘾𝙤𝙥𝙥𝙖 𝙙’𝘼𝙛𝙧𝙞𝙘𝙖: 𝘽𝙚𝙣𝙣𝙖𝙘𝙚𝙧 𝙥𝙧𝙚𝙘𝙤𝙣𝙫𝙤𝙘𝙖𝙩𝙤 𝙙𝙖𝙡𝙡’𝘼𝙡𝙜𝙚𝙧𝙞𝙖! 🇩🇿
La redazione di https://t.co/BtJycWff2m ha appreso che Ismael Bennacer figura nella lista dei 55 preconvocati dell’Algeria per la Coppa d’Africa, diramata dal CT Belmadi. Tempo due… pic.twitter.com/O4XnoCRjP6
— MilanNews.it (@MilanNewsit) December 19, 2023