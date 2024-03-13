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الرياضة

بن ناصر ضمن تشكيلة الأسبوع في “الكالتشيو”

بقلم محمد لمين صحراوي
بن ناصر ضمن تشكيلة الأسبوع في “الكالتشيو”
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تواجد الدولي الجزائري، ونجم نادي أسي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، ضمن التشكيلة المثالية لـ “السيري أ” لهذا الأسبوع.

ونشر حساب “سوفا سكور” المختص في الإحصاء، على منصة “إكس” تشكيلة الأسبوع الـ 28 من الدرجة الأولى الإيطالية، والتي عرفت تواجد لاعب الخضر.

ومنح المصدر ذاته، بن ناصر، علامة 7.9/10، بعد مستوياته القوية التي قدمها أمام فريقه السابق إمبولي. السبت الفارط، في لقاء حسمه “الروسونيري” لصالحه بهدف من دون مقابل.

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