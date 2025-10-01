بن ناصر ضمن تشكيلة الأسبوع في كرواتيا

اختير اللاعب الدولي الجزائري، الناشط في نادي دينامو زغرب الكرواتي، اسماعيل بن ناصر،، ضمن تشكيلة الأسبوع في الدوري الكرواتي الممتاز.

ونشر موقع ” Tribina” الكرواتي، تشكيلة الجولة الـ 8 من “السوبر ليغا” الكرواتية. والتي عرفت تواجد لاعب “الخضر”.

وكان بن ناصر، قد تألق في فوز دينامو زغرب. الكبير بنتيجة 4-1 أمام سلافن بيلوبو، وشارك، أساسيا لأول مرة، بعدما كان قد لعب لقاء واحدا كبديل. منذ التحاقه الصائفة الماضية من ميلان الايطالي.

وقدم الدولي الجزائري، مستويات راقية، تمهد طريق عودته إلى “الخضر” بمناسبة تربص أكتوبر الجاري، بعدما غاب بسبب نقص المنافسة عن تربص سبتمبر الماضي.