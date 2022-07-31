بن ناصر ضمن تشكيلة الميلان في مواجهة مارسليا

يواجه الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، رفقة ناديه آسي ميلان الإيطالي، اليوم الأحد، نادي مارسليا الفرنسي، ضمن تحضيراتهما للموسم الجديد.

وكشف ادارة الميلان، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، عن تشكيلاتها الأساسية لهذه المباراة، والتي ضمت اسم بن ناصر.

كما ستكون هذه المواجهة الودية، فرصة جديدة للدولي الجزائري من أجل تأكيد أحقيته في التواجد ضمن التشكيلة الأساسية لناديه في الموسم الجديد.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر، يعد ركيزة أساسية في تشكيلة ناديه الإيطالي آسي ميلان، بالنظر لمستواه الكبير، ومردوده الثابت.