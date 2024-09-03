بن ناصر ضمن قائمة ميلان المعنية بالمشاركة في رابطة الأبطال

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، قائمة لاعبيه المعنية بالمشاركة في النسخة الجديدة من منافسة رابطة أبطال أوروبا هذا الموسم 2025/2024.

وشهدت قائمة “الروسونيري” تحسباً للمشاركة في “التشامبينزليغ” وجود اسم اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

ومن المرتقب أن يعتمد المدرب، باولو فونسيكا، على خدمات اللاعب الجزائري هذا الموسم بنسبة كبيرة، وسيدخل في خططه التكتيكية.

للإشارة، سيستهل إسماعيل بن ناصر مع فريقه ميلان، مشواره في منافسة رابطة الأبطال، بمواجهة ليفربول بتاريخ 17 سبتمبر الجاري.