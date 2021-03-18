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بن ناصر ضمن قائمة ميلان المعنية بمواجهة اليونايتد

الرياضة
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بن ناصر ضمن قائمة ميلان المعنية بمواجهة اليونايتد
بقلم كريم.تيغرمت

عاد الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لقائمة ناديه آسي ميلان الإيطالي، تحسبا للمواجهة التي ستجمعهم بنادي مانشستر يونايتد.

ونشرت إدارة نادي ميلان، عبر الحساب الرسمي للفريق، قائمة اللاعبين المعنيين بهذه المباراة، والتي ضمت إسم بن ناصر.

وتأتي عودة الدولي الجزائري، بعد غيابه في الأسابيع الماضية عن مباريات فريقه، بالنظر للإصابة التي كان يعاني منها.

يذكر أن إسماعيل بن ناصر، يستضيف رفقة ناديه آسي ميلان، فريق مانشستر يونايتد، لحساب منافسة الأوروبا ليغ.


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