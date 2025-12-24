بن ناصر: “ظهرنا بوجه مشرّف ومحرز قدّم مباراة كبيرة”

عبّر متوسط ميدان المنتخب الوطني الجزائري، إسماعيل بن ناصر، عن سعادته الكبيرة بالمستوى الذي قدّمه “الخضر” أمام منتخب السودان، في افتتاح مشوارهم في نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وقال بن ناصر في تصريحات عقب نهاية اللقاء: “بصراحة أنا سعيد بالوجه المشرّف الذي ظهرنا به في هذه المباراة”.

وأشاد لاعب “الخضر” بأداء القائد رياض محرز، مضيفًا: “محرز قدّم مباراة جيدة. وأبرز دليل على ذلك هو تسجيله ثنائية في اللقاء”.

كما شدّد بن ناصر على ضرورة طي صفحة هذا الفوز والتركيز على قادم المواعيد: “يجب علينا التفكير حاليًا في المباراة القادمة. خاصة وأن عدة منتخبات في هذه الدورة مرشّحة للتتويج”.

وختم نجم المنتخب الوطني تصريحاته بالتأكيد على أن الانطلاقة كانت موفّقة، لكنها تبقى خطوة أولى فقط. ما يستدعي مزيدًا من التركيز والعمل للحفاظ على نفس النسق في بقية مشوار البطولة.